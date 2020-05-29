Karabük'te ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ithalat geçen yıla göre yüzde 14,8 azalarak 41,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak 9,0 milyar dolar, ithalat yüzde 25,0 azalarak 13,6 milyar dolar oldu.

Karabük'te, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 33,6 milyon dolar, ithalat yüzde 14,8 azalarak 41,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 52,0 milyon dolar, ithalat yüzde 223,7 artarak 114,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 33,6 azalarak 2,3 milyon dolar, ithalat yüzde 59,2 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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