Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevk

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<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan 43 yaşındaki kadın damarlarındaki pıhtılaşma nedeniyle helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi. <br>Riskli gebelik nedeniyle 3 gün önce Kastamonu'dan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ö., sezaryen ile doğum yaptı. Damarlarında pıhtılaşma tespit edilen M.Ö.'nün Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı' na ait ambulans helikopter, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndaki helikopter pistine iniş yaptı. M.Ö. sağlık ekipleri tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. M.Ö. tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR <br>2020-05-31 15:16:56<br>

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