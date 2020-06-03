Karabük’te araç park etme yasağı kaldırıldı

Karabük’te bazı cadde ve sokaklara yeni tip korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbir kapsamında getirilen araç park etme yasağı kaldırıldı.

İki ay önce İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda korona virüs salgını nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğunun en az seviyeye indirilmesi amacıyla getirilen park ve duraklama yasağı kaldırıldı. Yasağın kalkması ile birlikte cadde ve sokaklarda yeniden araç hareketliliği yaşanıyor.

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