KBÜ, Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education tarafından açıklanan Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda 251300 arasında, Türkiye’de ise 13’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), Asya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Karabük Üniversitesi, Asya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251300 arasında, Türkiye’den sıralamaya dahil olan 34 üniversite arasında ise 13’üncü sırada yer aldı. Karabük Üniversitesi uluslararası görünüm ile atıf kategorilerinde ise Türkiye’de ilk 10 arasına girerek 8’inci oldu.

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda, derecelendirmeye katılan üniversiteler Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda olduğu gibi eğitim, uluslararası görünüm, sanayi gelirleri, araştırma ve atıf gibi konularda ölçülüyor.

Listeye Türkiye’den 34 üniversite girdi

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması’na bu yıl Türkiye’den 34 üniversite girdi. Listeye giren Türkiye üniversiteleri ve başarı sıralamaları şöyle:

"Çankaya Üniversitesi 65, Koç Üniversitesi 74, Bilkent Üniversitesi 100, Hacettepe Üniversitesi 118, İstanbul Teknik Üniversitesi 137, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 172, İstanbul Üniversitesi 201250, Anadolu Üniversitesi 251300, Atılım Üniversitesi 251300, Erciyes Üniversitesi 251300, Karabük Üniversitesi 251300, Bahçeşehir Üniversitesi 301350, Gebze Teknik Üniversitesi 301350, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 301350, Çukurova Üniversitesi 351400, Marmara Üniversitesi 351400, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 351400, Yeditepe Üniversitesi 351400, Acıbadem Üniversitesi 401+, Akdeniz Üniversitesi 401+, Ankara Üniversitesi 401+, Başkent Üniversitesi 401+, Dokuz Eylül Üniversitesi 401+, Ege Üniversitesi 401+, Gazi Üniversitesi 401+, Gaziantep Üniversitesi 401+, İstanbul Medipol Üniversitesi 401+, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 401+, Selçuk Üniversitesi 401+, Süleyman Demirel Üniversitesi 401+, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 401+. En iyi Asya Üniversitesi: Tsinghua University (Çin) Asia University Rankings 2020 sıralamasında; Çin’den Tsinghua University birinci, yine Çin’den Peking University ikinci ve Singapur’dan National University üçüncü oldu."

