Karabük'te kene ısıran iki kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te, kene ısıran iki kişi hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi görmeye başladı.



Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki kişiyi kene ısırdı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden iki kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan Eskipazar ilçesinde de hayvancılıkla uğraşan bir kişinin kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvurduğu, yapılan testin pozitif çıktığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Ayrıca Eflani ilçesinde de kene ısırması şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişinin yapılan testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

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