Husumetlilerince bacağından vuruldu

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, husumetlileri tarafından tabanca ile bacağından vurulan R.K., tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.<br>Olay, akşam saatlerinde Beşbinevler Mahallesi'nde meydana geldi. R.K. ile aralarında husumet olan kişiler sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile ateş eden kişi, R.K.'yı bacağından vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralan R.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine otomobil ile kaçan 3 şüpheli yakalandı. Polis, 3 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR <br>2020-06-04 01:07:49<br>

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