Safranbolu'da tarihi tüneller turizme kazandırılacak

<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi kent Safranbolu'nun altında, kesme taş ile örme kemerlerden oluşan, 4 asırlık, 378 metre uzunluğundaki tünellerin 180 metresi turizme kazandırılacak. <br>Osmanlı'dan kalan cami, han, hamam, köprü ve çeşmeleri, tarihi konak ve evleriyle ünlü Safranbolu'da, ilçenin altında bulunan tüneller turizme kazandırılacak. Mimari güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu'ya yeraltı tünelleri turizm değeri katacak. Akçasu Deresi'nin üstüne kemerlerle kurulan, yağmur suları ve kanalizasyonun sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için yapılan tüneller, Demirciler ve Bakırcılar Çarşıları ile Cinci Hanı ile İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçiyor. Yeraltına kemerler kurularak yapılan tüneller o dönemde temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, 380 metrelik tünellerin 180 metresi ziyarete açılacak.<br>'SAFRANBOLU'NUN ALTINDA DA MUAZZAM BİR GEZİ ALANI VAR'<br>Safranbolu'daki yeraltı tünellerinin turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdüren Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, "Safranbolu'nun tarihi çarşısı içinde çok önemli bir atık su menfezi var. Bu Cinci Han Hamamı değimiz yerden başlıyor, İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçerek, Tabakhane Deresi'ne akıyor. Buraya gelen turistler, hatta belki Safranboluluların bir kısmı bu eserin farkında bile değil. Safranbolu'nun altında da muazzam bir gezi alanı var" dedi.<br>'BU PROJENİN ÇOK İLGİ GÖRECEĞİNİ BİLİYORUZ'<br>Dizdar, zamanında Londra'da kanalizasyon nedir bilinmezken, Osmanlı Devleti'nin küçük bir kasabası olan Safranbolu'da bir atık su menfezinin olduğunu belirterek, "Biz bunu gün yüzüne çıkartıp, yapıldığı dönemdeki önemini ortaya koyarak, buranın ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Osmanlı Devleti'nin, Türklerin hijyene ve temizliğe ne kadar önem verdiklerini ortaya çıkartacak bir proje olduğunu biliyoruz. Bunun için buranın çok ilgi göreceğini umuyoruz. Safranbolu'da bütün kanalizasyonlar belli bir yerde toplanır ve öyle pencerelerden kaplar ile sokağa atılmazdı. Osmanlı Devleti'nin küçük bir kasabasında bile hijyene son derece önem veren tesislerin olduğu kıyaslaması yapılırsa, turistlerimize çok önemli bir yer olarak lanse edilecek. Burayı böylece gün yüzüne çıkartarak Safranbolu'nun bir turizm merkezi haline gelip ilgi odağı haline geleceğini umuyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR<br>2020-06-04 09:30:54<br>

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