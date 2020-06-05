Karabük'te şantiye karantinaya alındı

<br>Yasin ALDEMİR/ YENİCE (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Yenice ilçesinde, konut inşaatında çalışan 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 işçi ise kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı. 21 işçi ise evlerinde ve şantiyede karantinaya alındı.<br>Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan 1 kişi, bayram tatili için memleketi Gaziantep´e giderek şantiyeye geri döndü. İşçinin bir süre sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 işçinin çalıştığı şantiyede koronavirüs tespit edilen işçi ile temaslı bir başka işçide daha koronavirüs belirlendi. 3 işçi ise şikayetlerinin bulunması üzerine Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kontrol altına alındı.<br>Diğer 21 işçiden bazıları kendi evlerinde, bazıları da şantiyede karantina altına alındı. Vakaların yayılımını önlemek amacıyla şantiye çevresi polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı, giriş ve çıkışları engellendi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR<br>2020-06-05 16:02:37<br>
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