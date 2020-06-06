Yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı olarak bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Safranbolu Atatürk Mahallesi'nde Emre Gümüş, site bahçesinde uçamayan bir kuş buldu. Kuşu yakalayarak koruma altına alan Gümüş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, yaralı kuşu alarak veterinere götürdü.

Veterinerde yapılan muayenede ebabil kuşunun kanadından yaralandığı belirlendi.

Ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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