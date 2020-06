100 metre yükseklikteki "taş terasta" düğün fotoğrafı çektirdiler İstanbul’dan Karabük’e düğün fotoğrafı çektirmeye geldi 100 metre yükseklikte milyonlarca yıl önce oluşumu meydana gelen kayanın üzerinde tehlikeli fotoğraf çekimi

İstanbul’da yaşayan Sinan ve Büşra Akkuş çiftçi, düğün fotoğraflarını çektirmek için Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan doğal "taş teras" geldi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünden iki yıl önce mezun olan Sinan Akkuş, eşi İstanbul Arel Üniversitesi mezunu Büşra Nur ile düğün fotoğraflarını da iki yıl önce evlenme teklifi ettiği taş terasta çektirdi.

Karabük’e 400 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbul’dan Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyündeki Sırçalı Kanyonu’na gelen çift, milyonlarca yıl önce oluşumu meydana gelen ve halk tarafından "taş teras" olarak adlandırılan kayanın üzerinde düğün fotoğraflarını çektirdi.

Sinan Akkuş, düğün fotoğrafı çektirmek için yaklaşık 400 kilometre uzaklıktan geldiklerini söyledi.

Kayanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Akkuş, "İlk evlenme teklifini yaptığım ye burası. Evlenme teklifinde buranın ne kadar korkunç olduğunu kendisi bilmediği halde buraya çıktı. Şimdi biliyor yine çıktı, beni sevdiği için katlandı bu duruma. Evlenme teklifinden sonra iki yıl geçti, iki yıl sonra yine aynı yerde aynı taşın üzerinde buradayız. Bu sefer evlenip geldik" dedi.

Büşra Nur Akkuş da 5 Haziran 2020 olan düğün tarihlerinin korona virüs (Covid19) nedeniyle ağustosa ertelendiğini belirtti.

Nikah tarihlerinin ise erkene alındığını aktaran Büşra Nur Akkuş, "Nikahı nisanda yapmak zorunda kaldık. Buraya çıktığımda sadece korku hissediyorum, sevdiğim adam için buraya çıktım. Buranın bizim için büyük bir anlamı olduğu için buraya çıktım. Yoksa hiçbir güç, kuvvet beni bu kayalıkların, uçurumun üzerine çıkaramazdı" diye konuştu.

Evlenme teklifi görüntülerinin ailesinin izleyip izlemediği sorulması üzerine Akkuş, şunları kaydetti:

"Büyük ihtimal babam izlemedi. Annem izlediğinde kalp krizi geçiriyordu korkudan. Eşimin ailesi de korktu. Bir yandan duygu bir yandan korku hepsini bir arada yaşadılar. Ben buranın yabancı olduğum için kayanın altının uçurum olduğunu bilmiyordum o zaman. Güle oynaya çıktım, şu an biraz gerginim altının uçurum olduğunu biliyorum. Bildiğim halde buradayım, ölümü göze aldım."



Ölüm tehlikesi nedeniyle kapatılmıştı

Halk tarafından taş teras olarak adlandırılan ve çok sayıda insanın ziyaret ettiği kayaya çıkmak ölüm riski oluşturması nedeniyle Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tel örgülerle kapatılmıştı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bilimsel jeolojik verilere bakıldığında taş kütlesinin her an kopma ihtimali ve ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikeden dolayı, müdürlüğümüz tarafından alana tel ihata yapılmış ve uyarı tabelaları ile donatılmıştır. Lütfen tellere zarar vermeyiniz, ölüm riski olduğundan dolayı kayalıklara çıkmayınız ve kurallara uyunuz" açıklaması yapılmıştı.

