Karabük´te ormancılara yangın söndürme eğitimi

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman yangınlarına müdahale edecek personele eğitim verildi.<br>Cemaller köyündeki orman deposunda düzenlenen eğitime orman yangınında görev alacak personel katıldı. Personele yangın söndürmede kullanılacak araç ve gereçler tanıtılarak, yangın söndürme eğitimi verildi. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük bölgesinde olası yangınlara 1 helikopter, 5 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 greyder, 3 ekskavatör, 153 orman muhafaza memuru ve 182 işçi ile müdahale etmek için hazır olduklarını söyledi.<br>PİKNİKÇİLERE UYARI<br>Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüklerinin yangında daha hassas bölgeler olduğunu belirtip, pandemi sürecinin ardından piknik yapacak olan vatandaşları uyaran Beyazlı, `´Vatandaşlarımız birkaç aydır evlerinden dışarı çıkamadılar. Yaz mevsiminin gelmesi ve normalleşmenin başlaması ile beraber, vatandaşlarımızın piknik ve mesire yerlerine olan talebi her zamankinden biraz daha fazla. Tüm vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da yangın konusunda hassasiyetlerini üst seviyede tutmalarını bekliyoruz. Vatandaşımız duyarlı, ancak biz bu konuda da tedbirlerimizi aldık ve muhafaza memurlarımız alanlarda uyarılarını yapıyor. Vatandaşlarımız her yıldan daha fazla dikkat göstermelerini bekliyorum. Ayrıca yangını gören vatandaşlarımızın 'Alo 177' hattını arayarak ihbarda bulunmaları ilk müdahale için çok önemli." dedi.<br>HELİKOPTER 3 AY BÖLGEDE BULUNACAK<br>1 Temmuz itibari ile helikopter ile de mücadeleye destek verileceğini belirten Beyazlı, `´Bölgemizde mevcut kiralanan bir helikopterimiz var. 1 Temmuz itibari ile buraya konuşlanacak. 3 ay süre ile yangının en hassas olduğu dönemde bize hizmet verecek. Bu helikopterimiz olası yangın ile mücadele etmekle beraber diğer bölgelere de geçtiğimiz yıllardaki gibi destek olacak´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-06-10 15:34:16<br>

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