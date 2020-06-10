<br>Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eskipazar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği demir yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü Burhan A. (26) yaralandı.<br>Kaza, öğleden sonra E-80 Karayolu KarabükÇankırı sınırında meydan geldi. Burhan A. yönetimindeki 55 AVD 37 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, devrildi. Çankırı yönüne giden TIR´ın dorsesinde bulunan rulo halindeki demirler yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Burhan A.´ya ilk müdahalede bulunurken, trafik ekipleri araçları yönlendirerek tek şeritten ulaşımı sağladı. Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedaviye alındı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eskipazar Yasin ALDEMİR<br>2020-06-10 17:58:08<br>
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