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Karantinaya alınan iki köyün mahalleleri sessizliğe büründü İl dışından gelen kişi 5 kişiye virüs bulaştırdı

İHA

Karabük'ün Eflani ilçesinde korona virüs vak'alarının fazla olması nedeniyle karantina altına alınan iki köyün mahallelerinde sessizlik hakim oldu.

Karantinaya alınan iki köyün mahalleleri sessizliğe büründü İl dışından gelen kişi 5 kişiye virüs bulaştırdı

Karabük’ün Eflani ilçesinde korona virüs vak'alarının fazla olması nedeniyle karantina altına alınan iki köyün mahallelerinde sessizlik hakim oldu.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Soğucak Köyü Merkez Mahallesi’nde 2, Kutluören Köyü Merkez Mahallesi’nde 3 olmak üzere toplam 5 pozitif vak'anın görülmesi üzerine 14 günlük karantina kararı alındı. Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla alınan kararın ardından Jandarma ekipleri iki köyün merkez mahallelerine giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştirirken, mahalleler sessizliğe büründü.
İstanbul ilinden gelen bir vatandaş tarafından bulaştırıldığı öğrenilen virüsün ardından başlatılan karantina süreci ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlçemiz Soğucak köyünde 2 adet Covid19 vak'ası ve Kutluören köyünde 3 adet Covid19 vakası görülmesi nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla; ilçemiz Soğucak köyü, Kutluören köyü ve bu köylere bağlı tüm mahallelerimizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, 10.06.2020 tarihinden itibaren giriş ve çıkışlara kapatılarak, 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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