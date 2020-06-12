Karabük'te şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu.

Eskipazar ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Etkili olan dolu ve yağmur nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Karabük Valiliği vatandaşları; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.