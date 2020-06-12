Karabük'te şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu.
Eskipazar ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Etkili olan dolu ve yağmur nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Karabük Valiliği vatandaşları; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.