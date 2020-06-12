Karabük’te 1122 hanede PCR ve antikor testleri başlıyor

Karabük’te pandemi tedbirleri kapsamında 1122 hanede PCR ve antikor testleri yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın korona virüse karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı Yaygın Test Uygulaması Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Ülke genelinde yaklaşık 153 bin kişiye yapılacak çalışma kapsamında Karabük’te ilçeler dahil 1122 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor testi ve hastalık durumunu gösteren PCR testi yapılacak. Testler ve yapılacak çalışma hakkında açıklama yapan Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, “Testler TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle belirlenen ilimizdeki 1122 kişiye yapılacak. 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayacak çalışmada, Sağlık İl Müdürlüğümüzce belirlenen 45 kişiden oluşan 15 ekip, TÜİK tarafından iletilen listelerdeki hanelere ulaşarak, uygulama hakkında bilgi verecek ve testleri kabul eden kişiye hem bağışıklığı tespit eden antikor testini hem de hastalık durumunu gösteren PCR testini yapacak. Test sonuçları bize, ilimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış 'sessiz hastaları' ve hastalığı taşıyan olası 'gizli pozitifleri' tespit etme imkanı verecek” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.