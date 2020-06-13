Korona virüs vakası çıkan sokak karantinaya alındı

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O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 korona virüs (Covid19) vakasının görüldüğü sokak karantinaya alındı.



Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta birden fazla pozitif vakaya rastlandığını belirtti. Ürkmezer, temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Beşgöz Sokak'ta 13.06.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren 27.06.2020 tarihi saat 00.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildiğini kaydetti.

Pozitif vaka sayısının 3 olduğu öğrenildi.

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