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Karşılaştığı ayıyı "gel oğlum" diye çağırdı

İHA

Karabük'te orman yolunda ayıyla karşılaşan orman işçisi, ayıyı "gel oğlum" diyerek çağırdı.

Karşılaştığı ayıyı "gel oğlum" diye çağırdı

Karabük'te orman yolunda ayıyla karşılaşan orman işçisi, ayıyı "gel oğlum" diyerek çağırdı.
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ormanlık alanda kamyonuyla yol alan Nazmi Şenyurt, yamaçta ayıya rastladı. Kamyonunu durdurarak camdan ayıya seslenen Şenyurt, "gel oğlum" diyerek ayıyı çağırdı.
Bir süre duraklayan ayı daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Şenyurt, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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