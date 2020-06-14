Karabük'te 9 vaka daha tespit edildi

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Karabük'te 9 korona virüs vakası daha tespit edilirken hasta sayısı ise 38'e yükseldi.

Karabük'te 18 günde 29'a çıkan korona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı bölgesinde iki esnafta korona virüs tespit edildi. Esnaflarla temasta bulunanlarla ilgili filyasyon ekipleri tarama çalışması başlattı. Esnafların Ankara'da hasta ziyaretine gittiği, virüsü burada kapmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

Vakalardan 5'i taburcu edilirken, 33 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.

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