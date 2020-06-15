Akademisyenler tarafından gerçekleşen “Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda sanatseverlerle buluştu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Öz Çelikbaş ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kübra Şahin Çeken, sosyal medya üzerinden uluslararası online sergi açtı. Sergiye 20 ülkeden 732 kişi, 1464 eseri ile katıldı.

Uluslararası online sergide Almanya, İtalya, Hollanda, Hindistan, Uganda, Brezilya ve Kanada gibi yirmi ülkeden toplam 732 katılımcı ikişer eseri ile yer aldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Öz Çelikbaş, Covid 19 sebebiyle pandemi sürecinde küresel bir olguyla karantinada evlerinde sanatla uğraşan herkesin çalışmalarının sergide yer aldığını belirterek, serginin bir çok sanat insiyatifi ve kurumuna öncü olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlık alanı Sanat ve Terapi olan Dr. Öğr. Üyesi Eda Öz Çelikbaş, sanatın evrensel ve şifalı oluşu sebebiyle pandemi sürecinde bu sergi projelerinin çok kıymetli ve tedavi edici olduğunu ve bu sebeple de adına ‘Sanat Terapidir’ ismini verdiklerini belirterek sanatın psikoterapide de bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizdi.

Eserler Instagram sosyal platformu üzerinden “Sanat Terapidir” sayfasından gezilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.