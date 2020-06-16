Karabük TSO talepleri TOBB'a iletiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük TSO talepleri TOBB'a iletiyor

İHA

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, dünyayı ve Türkiye'yi olumsuz etkileyen korona virüs (Covid19) salgını etkilerini azaltmak amacıyla üyelerinden gelen talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletmeye devam ettiklerini bildirdi.

Karabük TSO talepleri TOBB'a iletiyor

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, dünyayı ve Türkiye'yi olumsuz etkileyen korona virüs (Covid19) salgını etkilerini azaltmak amacıyla üyelerinden gelen talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletmeye devam ettiklerini bildirdi.
Oda Başkanı Mescier, Covid19 sürecinde alınan önlemler doğrultusunda işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve tüccarların, vergi ve SGK borçlarının gelecek aylar itibariyle diğer tahakkuk edecek borçlarla birleşmesi ve borç stoku haline gelmesinden ötürü bu borçların uzun vadeye yayılmasının çok verimli olacağı kanaatinde olduklarını belirtti.
İş dünyasının sorunlarına merhem olacağını düşündükleri geniş kapsamlı bir borç yapılandırmasının ve matrah artırımının devreye alınması gerektiğini, bu uygulamanın içinde bulunulan zor durumda bir gereklilik olduğunu düşündüklerini ifade eden Mescier, "Özellikle Covid19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020 ayından önce tahakkuk eden vergi prim borcuna da bir yapılandırma ve matrah artırımı düzenlenmesi getirilmesi tüccar ve sanayicimize önemli avantaj sağlayarak ekonomik anlamda bu süreci daha rahat atlatmalarını sağlayacak, ülke ekonomimize de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda üyelerimizden gelen taleplere istinaden Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı ile yapmış olduğumuz ortak çalışma sonucunda; BAĞKUR Borç Yapılandırması ve Günlerin Askıya Alınması, vergi borcu yapılandırmaları, SGK prim yapılandırmaları, pandemi döneminde oluşan ve mevzuat karışıklıkları nedeniyle yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilememesinden kaynaklı cezaların iptalinin sağlanması, matrah artırımı düzenlemesi, odaların ve üyelerin aidat borçlarının gecikmelerinin affı ve yapılandırılması ülkemizde Covid19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik etkilerin hafifletilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca 018 yaş arası çocuk ve gençlerin ebeveynleri vasıtasıyla sokağa çıkabilmelerine izin verilmiş kreş ve gündüz bakımevlerinin açılma sürecine girilmiştir. Birçok sektör kontrollü şekilde ticari hayatına devam ederken yine çocuk oyun alanları ve eğlence merkezleri ve benzeri sektörde olanların kontrollü ve tedbirli olarak faaliyetlerine izin verilmesi konusunda talepleri ilgili kurumlarla görüşülmesi amacıyla TOBB'a iletilmiştir" dedi.
Covid19 salgını nedeniyle kanun kapsamına girenlerin belirtilen sürelerde VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeleri mümkün olmadığını aktaran Mescier, "Bununla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan fakat ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için belirlenen süre 30 Eylül 2020 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları için belirlenmiş süre de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Covid19 salgını nedeniyle kanun kapsamına girenlerin belirtilen sürelerde VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeleri mümkün olmamıştır. Üyelerimizden gelen talepler üzerine kanunla belirlenen sürelerin Covid19 salgını süreci nedeniyle en az 1 yıl süreyle ertelenmesi konusu da ilgili mercilerde gündeme getirilmesi amacıyla TOBB'a iletilmiştir. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin taleplerini, sorunlarını çözmek için çaba sarf etmekte ve bu konuda tüm birimlerimizle hızlı bir biçimde aksiyon almaktadır. Bu güne kadar üyelerimizden gelen talepleri çözüme kavuşturmak amacıyla büyük özveriyle çalışan başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, TOBB Yönetim Kuruluna, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Meslek Komitesi üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te kurallara uymayanlara 1 milyon 535 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük'te kurallara uymayanlara 1 milyon 535 bin ...
Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi temas eden hakim, savcı ve polisler ev karantinasına alındı Tutuklama kararı çıktıktan sonra kaçan ve yakalanan gençte korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi temas ...
Karabük'te maske kullanımına büyük oranda uyuluyor
YEREL HABERLER Karabük'te maske kullanımına büyük oranda uyuluyor
Karabük'te taburcu edilenlerin sayısı 15'e yükseldi
YEREL HABERLER Karabük'te taburcu edilenlerin sayısı 15'e yükseldi
Antikor testi uygulaması Karabük’te başladı Bazı vatandaşlar filyasyon ekiplerine inanmazken, bazıları da kapıyı açmadı
YEREL HABERLER Antikor testi uygulaması Karabük’te başladı Bazı ...
Karabük’te sağanak yağmur yolları göle çevirdi
YEREL HABERLER Karabük’te sağanak yağmur yolları göle çevirdi
Karabük’te maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza Kent genelinde vaka sayısı 44’e yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ...
“Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER “Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” online ortamda ...
İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz” Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi: “Karabük’te en büyük sorun dışarıdan gelen yabancı müteahhitlerin binaları düşük malzemelerle yaparak ucuza mal etmeleri”
YEREL HABERLER İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal ...
Karabük'te 22 bin kişiye 35 milyon lira destek verildi
YEREL HABERLER Karabük'te 22 bin kişiye 35 milyon lira destek ...
Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı
YEREL HABERLER Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı
Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu
YEREL HABERLER Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu
Tutuklama kararını duyunca adliyeden kaçtı Polis ekiplerinin havaya ateş açarak durdurmaya çalıştığı zanlı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Tutuklama kararını duyunca adliyeden kaçtı Polis ...
Karabük'te 9 vaka daha tespit edildi
YEREL HABERLER Karabük'te 9 vaka daha tespit edildi
Karşılaştığı ayıyı "gel oğlum" diye çağırdı
YEREL HABERLER Karşılaştığı ayıyı "gel oğlum" diye çağırdı
Batı Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı
Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü
Safranbolu´da, sanayi sitesindeki 2 dükkan yandı
YEREL HABERLER Safranbolu´da, sanayi sitesindeki 2 dükkan yandı
Kaportacıda çıkan yangın korkuttu Vatandaşlar yangında çatı katında bulunan hayvanlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Kaportacıda çıkan yangın korkuttu Vatandaşlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X