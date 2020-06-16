Balkonda fileye takılan güvercini itfaiye kurtardı İtfaiye erleri kurtardıkları güvercini elleri ile su içirdikten sonra veterinere teslim etti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı binanın son katında balkon filelerine takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, sıkıştığı fileden kurtardıkları güvercini elleri ile su içirdikten sonra tedavisi için veterinere teslim etti.

Safranbolu’nun Emek Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın son katında kimsenin yaşamadığı dairenin balkonunda asılı olan fileye güvercin takıldı. Takıldığı fileden kurtulmak için çırpınan güvercin, ayakları filenin iplerine dolanarak yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş güvercinin çırpındığını görünce durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 25 metre yükseklikteki dairenin balkonuna uzattığı itfaiye merdiveni ile güvercini kurtardı. Ayaklarına dolanan iplerin temizlenmesinin ardından güvercine avucundan su içiren itfaiye personeli, güvercini uçması için yere bıraktı. Ayakları zarar gören güvercinin uçamayacağını anlayan ekip, yaralı kuşu Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Merkezin veterineri, güvercinin sağlık kontrollerini yaptıklarını, bacağındaki ciddi yaralanma nedeniyle antibiyotik tedavisinin ardından doğaya salınacağını bildirdi.

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