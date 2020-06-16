Karabük’te ‘Huzur ve Güven' uygulamasında 6 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si, infazlarının bulunmasından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türkiye genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. 09.0014.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, Karabük’te de farklı bölgelerde araması bulunan 6 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden infazı bulunan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise savcılık tarafından alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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