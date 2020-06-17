2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

<br>Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA) -KARABÜK´ün Eflani ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.<br>Eflani ilçesine bağlı Bağlıca köyü Kaykıoğlu Mahallesi'nde, Neriman Işık´a ait 2 katlı ahşap evde dün gece yangın çıktı. Işık´ın babasını ziyarete gittiği sırada çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında ev, küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR<br>2020-06-17 11:02:46<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.