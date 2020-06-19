Karabük'te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, polis ekiplerince 179 ecstasy hap ve 118 gram sentetik kannabinoid ile yakalanıp, gözaltına alınan H.Ç., tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen H.Ç.'yi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. H.Ç.'nin üstünde yapılan aramada 200 TL'lik sahte banknot, 179 ecstasy hap, 118 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Uyuşturucu madde temin ve ticareti ile parada sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-06-19 20:58:34<br>

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