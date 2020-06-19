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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA

Karabük'te takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Karabük'te takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Yasin Çelik (28) yönetimindeki 78 AH 643 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar otomobilde bulunanları çıkarırken, kazada sürücü ile birlikte Sezgin Karaman (38) ile Durmuş Yılmaz (39) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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