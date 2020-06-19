Refüje çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 19.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Bulvarı´nda meydana geldi. Yasin Ç. (28) yönetimindeki 78 AH 643 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak karışı şeride geçip takla attı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Yasin Ç., Durmuş Y. (39) ile Sezgin K.'ya (38) ilk müdahalede bulundu. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-06-19 21:01:17<br>
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