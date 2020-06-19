Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sağlık Bakanlığıyla sözleşme imzalayarak yeniden atandı.
25 Ağustos 2017'de Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürleriyle sözleşme imzalanmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığına çağrılan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, bakanlıkla sözleşme yenileyerek yeniden atandı.
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