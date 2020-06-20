Yenice'da yağmur etkili oldu

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<br>Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu, tarım arazileri su altında kaldı.<br>Yenice ilçesinde bugün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. İlçeye bağlı Saray köyünde menfezlerin tıkanması sonucu yollar suyla kaplandı. Tıkanan menfezlerin açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR<br>2020-06-20 15:32:25<br>

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