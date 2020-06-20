Karabük'te korona virüsten pozitif vaka sayısı 83'e yükseldi

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Karabük'te korona virüs (Covid19) vaka sayısı 83'e yükseldi.



Karabük'te korona virüs enfekte sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. 13 gün hiçbir vakaya rastlanmayan Karabük'te 25 günde pozitif vaka sayısı 83'e yükselirken, bir kişi hayatını kaybetti. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 49 kişinin tedavileri devam ederken, 33 kişinin ise evlerinde tedavileri devam ediyor.

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