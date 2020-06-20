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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te sahte para operasyonunda 5 tutuklama

İHA

Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki ayrı sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Karabük’te sahte para operasyonunda 5 tutuklama

Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki ayrı sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük ve Safranbolu ilçesinde meydana gelen 6 ayrı sahte para olayı ile ilgili çalışma yaptı. KOM ekiplerince yapılan operasyonda M.U., O.S.M., Y.K.T., K.C.B. ve M.A. isimli şahsılar üst üste 2 yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aralamalarda ise bin 600 TL sahte para da ele geçirildi. Emniyette sorguları yapılan 5 kişi Karabük ve Safranbolu ile birlikte çevre illerde alışveriş yaparak sahte paraları erittikleri tespit edildi.
Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 kişi savcılıkça sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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