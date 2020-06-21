Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan taklalar atan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Emrah Dibekli yaralandı. <br>Kaza, akşam saatlerinde Yenice ilçesinin Ihlamur Seyir Terası mevkiinde meydana geldi. Emrah Dibekli yönetimindeki 78 AP 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler tepeden aşağı inerek aracın olduğu yere ulaştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emrah Dibekli araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Dibekli tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR<br>2020-06-20 23:36:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.