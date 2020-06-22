Köyün gençleri kanser hastası Berna için yardım kampanyası başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyün gençleri kanser hastası Berna için yardım kampanyası başlattı

İHA

Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak köyü'nde yaşayan ve kanser tedavisi gören Berna Kara (28) kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Köyün gençleri kanser hastası Berna için yardım kampanyası başlattı

Karabük’ün Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak köyü’nde yaşayan ve kanser tedavisi gören Berna Kara (28) kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
İlçeye bağlı Ibrıcak köyü’nde yaşayan 28 yaşındaki Berna Kara, kanser hastalığına yakalandı. Uygulanan kanser tedavisinden sonuç alamayan Kara, devletin karşılamadığı özel ilaçlarla tedavisini sürdürmek zorunda kaldı. İlaçların pahalı olmasın dolayı zor durumda kalan Kara, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Köyün gençleri sosyal medya hesaplarını kullanarak Kara’nın ilaçlarının alınarak tedavisine devam etmesini sağlamak için yardım kampanyası başlattı.
Konuyla ilgili sosyal medyadan duyuru yapan Köy Muhtarı Ersin Çorbacı’da, “Haydi hep beraber birlik olma vakti. Karabük ili Yenice İlçesi Ibrıcak köyü sakinlerinden Mustafa İbik arkadaşımızın kızı Berna Kara 28 yaşında kanser hastasıdır. Uygulanan kanser tedavisinden sonuç alınamayınca devletin karşılamadığı özel ilaç tedavisi olması gerekiyor. Berna Kara ve 6 yaşındaki Eymen için az çok demeden yardım edilmesi gerekmektedir. Haydi Yeşil Yenicem tedavi için yardıma destek verelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
Vali Gürel Safranbolu'da incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Gürel Safranbolu'da incelemede bulundu
Karabük’te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Karabük’te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
Otomobilin motor kısmına yuvalayan fare çıkarılamadı
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmına yuvalayan fare çıkarılamadı
Vali Gürel şehit babalarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gürel şehit babalarını ziyaret etti
Özel İdare dere yataklarına müdahale etti
YEREL HABERLER Özel İdare dere yataklarına müdahale etti
Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı 
YEREL HABERLER Uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı 
Başka yaralı olmadığı tespit edilince arama sonlandı
YEREL HABERLER Başka yaralı olmadığı tespit edilince arama sonlandı
Karabük’te sahte para operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Karabük’te sahte para operasyonunda 5 tutuklama
Karabük’te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı Yaralı olarak kurtarılan sürücü, yanında 4 kişi daha olduğunu söyleyince ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Karabük’te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: ...
Karabük'te korona virüsten pozitif vaka sayısı 83'e yükseldi
YEREL HABERLER Karabük'te korona virüsten pozitif vaka sayısı 83'e ...
Karabük'te 3 bin 500 öğrenci sınava girdi
YEREL HABERLER Karabük'te 3 bin 500 öğrenci sınava girdi
İl Başkanı Altınöz'den Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Altınöz'den Babalar Günü mesajı
Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede bahçeler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede ...
Yenice'da yağmur etkili oldu
YEREL HABERLER Yenice'da yağmur etkili oldu
Vali Gürel Babalar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Gürel Babalar Günü'nü kutladı
Vali Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı’dan bilgiler aldı
YEREL HABERLER Vali Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı’dan bilgiler ...
Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular
YEREL HABERLER Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular
Karabük’te öğrencilerin korona virüs tedbirli LGS heyecanı başladı Karabük’te cadde ve sokaklar öğrenciler için sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Karabük’te öğrencilerin korona virüs tedbirli LGS ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X