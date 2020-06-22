Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Karabük’te seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre olay KarabükSafranbolu karayolu Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 78 SC 3278 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü araçtan inip yol kenarına park ettikten sonra otomobil alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale edemeyen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yardımı ile araç yoldan kaldırıldı.

Aracının seyir halinde iken teklemeye başladığını ifade eden sürücü, otomobilden indikten sonra bir anda alev aldığını belirtti.

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