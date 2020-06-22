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Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış Karabük Valisi Fuat Gürel: "Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de son birkaç haftadır pozitif vakalarda artış görülmektedir"

İHA

Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış Karabük Valisi Fuat Gürel: "Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de son birkaç haftadır pozitif vakalarda artış görülmektedir"

Karabük'te korona virüs (Covid19) pozitif vaka sayısı son 48 saatte 40 kişi artarak, bir ayda 125 oldu.
Karabük'te 13 gün pozitif vakaya rastlanmazken, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden belirlenen pozitif vakanın ardından hızlı bir artış yaşandı. Kentte son 48 saatte 40 pozitif vaka tespit edilirken, pozitif vakalar İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Kentte 125 pozitif vakadan 83'ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken, 41 kişinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor. Birkaç gün önce de korona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.
Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada kentte vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti. Vatandaşları sosyal hayatta kurallara uymaya davet eden Gürel, "Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de son birkaç haftadır pozitif vakalarda artış görülmektedir. Korona virüsle mücadelemizin ikinci aşaması olan kontrollü sosyal hayat kısmında kurallara uyma hepimizin sorumluluğundadır. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber virüsle mücadelede her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. Lütfen bizler de belirlenen kurallara uyalım. Biran önce normal hayata dönebilmek için kalabalık ortamlardan kaçınalım, bir müddet evlerimizde misafir ağırlamayalım, düğün, nişan ve sünnet gibi toplu etkinliklerde oldukça dikkat edelim. Virüsle mücadelede başarılı olmamız hepimizin kurallara uymasıyla mümkündür. Kendinizi, sevdiklerinizi korumak sizin elinizde. Unutmayın kontrol sizde" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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