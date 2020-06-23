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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’ün en büyük köyü ikinci kez karantinaya alındı

İHA

Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü'nde bir aylık sürenin ardından yeniden Covid19 pozitifli vak'alarda artış tespit edilmesinden dolayı köy ikinci kez karantinaya alındı.

Karabük’ün en büyük köyü ikinci kez karantinaya alındı

Karabük Merkez ilçeye bağlı Cumayanı Köyü’nde bir aylık sürenin ardından yeniden Covid19 pozitifli vak’alarda artış tespit edilmesinden dolayı köy ikinci kez karantinaya alındı.
Merkeze bağlı ve 5 bin nüfusu ile kentin en büyük köyü olan Cumayanı’nda birden fazla pozitifli vak’a tespit edildi. 1 aylık sürenin ardından yeniden vakaların artış göstermesi ve vakaların temas ettiği insan sayısının da fazla olması dolayısıyla yeniden Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina kararı alındı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şerit çekilerek giriş çıkışlar kontrol altına alındı.
Konuyla ilgili olarak Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Cumayanı Köyü’nde birden fazla Covid19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 22.06.2020 saat 24.00'den, 06.07.2020 saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulamasına, 2728 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yüksek öğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrencilerin ve en fazla 2 velisinin belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmalarına ve köyden çıkışlarına müsaade edilmesine, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
15 Nisan 2020 tarihinde iki mahallesinin karantinaya alınmasının ardından 21 Nisan 2020 tarihinde de vakaların artması dolayısıyla tüm köy karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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