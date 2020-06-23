Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı 

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te park halindeki minibüs freninin boşalması sonucu önce bir otomobile ardından da duvara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.<br>Olay akşam saatlerinde, Beşbinevler Mahallesi 74. Sokak´ta meydana geldi. Park halinde bulunan 06 YB 0629 plakalı minibüs, freni boşalarak geri geri hareket etmeye başladı. Eğimli yolda hızlanan minibüs önce park halindeki 34 NV 3765 plakalı otomobile, ardından da bahçe duvarına çarparak durabildi. Araçlar hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-06-23 22:03:09<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.