Korona virüs görülen apartman karantinaya alındı

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Karabük’te, aynı ailenin yaşadığı apartmanda korona virüs (Covid19) çıkması üzerine apartman karantinaya alındı.

Kartaltepe Mahallesi Konut Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayanların yaklaşık 10'unda Covid19 tespit edildi.

Korona virüs tespit edilen vatandaşlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, apartman ise İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Apartman önünde polis ekipleri görevlendirilirken, ailenin ihtiyaçları Karabük Valiliği tarafından karşılanıyor.

Testi pozitif çıkanlardan 4 kişinin tedavileri hastanede sürerken, diğerlerinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor.

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