KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251300 bandında yer aldı.

Türkiye'den 23 üniversitenin girdiği sıralamada Karabük Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı. Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, en iyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nı resmi internet sitesinden açıkladı. KBÜ, yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE Genç Üniversiteler Sıralamasında 251300 bandında yer aldı. KBÜ ayrıca sıralamaya girebilen ülkedeki üniversiteler arasında 8. sırada yer aldı.

