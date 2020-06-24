Yavru ayı telleri tırmanarak kaçtı

Karabük'te karayolunun kenarında bekleyen yavru ayı kaya parçalarının düşmemesi için çekilen teli tırmanarak gözden kayboldu.



Ormanda aç kalan ayılar KarabükYenice karayolunu mesken tuttu. Aydın Kırık isimli vatandaş seyir halinde iken yavru ayı ile karşılaştı. Kırık'tan kaçan yavru ayı kaya parçalarının düşmemesi için çekilen telleri tırmanarak uzaklaştı. Bir asker gibi telleri tırmanan ayı kendisini görüntüleyenleri şaşırttı.

Öte yandan başka bir sürücü tarafından da görüntülenen yavru ayı, bir süre durakladıktan sonra gözden kayboldu.

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