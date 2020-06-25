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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR'de korona virüs tedbirleri üst seviyede

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, bir yandan çalışanların sağlığını korurken, diğer yandan da ekonomik uğraşlara devam ettiklerini söyledi.

KARDEMİR'de korona virüs tedbirleri üst seviyede

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, bir yandan çalışanların sağlığını korurken, diğer yandan da ekonomik uğraşlara devam ettiklerini söyledi.
Yolbulan, yaptığı açıklamada, olağan üstü şartlarda, insan sağlığını gözeterek üretimini bir şekilde sürdürebilen tüm çalışanları ve diğer sektör paydaşlarını kutladığını belirtti.
Dünyanın çok zor ve kritik günler içerisinde olduğunu ifade eden Yolbulan, "Bir yandan asla vazgeçemeyeceğimiz çalışanlarımızın sağlığını korumak için çaba sarf ederken bir yandan da ekonomik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi KARDEMİR A.Ş. kuruluşundan bu yana geçen 83 yıllık köklü geçmişine zorlu tüm süreçleri sığdırdığı gibi, bunlara karşılık birçok başarı ve ilkleri de sığdırmayı başarmıştır. Sektörümüz, dünyada yaşanan herhangi bir küresel sıkıntıdan çabuk etkilenen, krizlere açık ve meşakkatli bir haldedir. Ancak her şeye rağmen üretmek ve bu ülkeye katma değer oluşturmak bizim birinci görevimizdir. Şehrimizde vak'a sayıları artmakta, tedbirler sıkılaşmaktadır. KARDEMİR A.Ş. olarak tüm yönetici ve çalışan kadrolarımız ile korona virüs ile mücadelede bu denli organize bir halde olmamızdan gururluyuz. Fakat bu gurur asla ve asla herhangi bir kanıksamaya ya da boş vermişliğe sebep olmayacaktır. Pandemi ile mücadelede nasıl çalışmaları başlatan ilk şirketlerden biri olduysak, güzel günler geldiğinde tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız. Son olarak başta tüm sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve idari kuruluşlara bu zor süreçte gösterdikleri olağan üstü çalışmalar için teşekkür ederim. KARDEMİR A.Ş. olarak, tüm imkanlarımız ve çalışmalarımız ile sürdürülen bu mücadelede devlet kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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