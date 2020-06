İyileşen korona virüs hastaları yurtlarda izole edilecek Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: "İlimizde vak'a sayımız giderek artıyor" "Kurallara uyulmaz ve gerekli tedbirler alınmazsa bedelini ağır ödeyebiliriz"

Son bir ayda 125 korona virüs (Covid19) vak'asının görüldüğü Karabük'te, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı vatandaşları uyardı.

Sarı, yaptığı açıklamada, kontrolü sosyal hayat ile eski normale değil, yeni normale dönüldüğünü belirtti.

Vatandaşların kurallara uyması ve destek olması gerektiğini ifade eden Sarı, "İlimizde vak'a sayımız giderek artıyor. Pozitif vak'alarımızın büyük çoğunluğu büyükşehirlerden gelen ve iller arası seyahat edenler ile bunların temaslıları olan vatandaşlarımız. Ayrıca hasta ziyaretleri, taziye ziyaretleri, asker uğurlama ve misafir ağırlama gibi güzel adetlerimiz bu günlerde en büyük yayılım kaynağı. Önümüzdeki günlerde düğün organizasyonları da serbest hale gelecek. Ayrıca camilerimizde 5 vakit namaz cemaatle kılınabilir hale geldi. Bunlar hepimizin özlemle beklediği gelişmeler. Ancak kurallara uyulmaz ve gerekli tedbirler alınmazsa bedelini ağır ödeyebiliriz. Bakanlıklarımız tarafından her bir işletme, her bir kurum ve her bir faaliyet için ayrı ayrı rehberler hazırlandı. Bunların uygulayıcısı ise bizleriz. Devletimizin tüm kurumları da denetleyici rol üstleniyor. Vatandaş olarak bu kurallara uymak ve destek olmak zorundayız. Aksi takdirde kontrollü sosyal hayat, kontrolden çıkabilir" dedi.



5 yoğun bakım hastası var

Korona virüs nedeniyle 5 yoğun bakım hastası olduğunu aktaran Sarı, "Hastalığın gücünün zayıfladığı ve artık etkisini yitirdiği gibi yanlış bilgiler rehavete sebep olmamalı. Şu anda hastanemizde yoğun bakımda yatmakta olan 5 Covid19 pozitif hastamız var. Yakın zamanda Covid19 nedeniyle aramızdan ayrılan ve vefatıyla hepimizi derinden üzen vatandaşımız henüz 54 yaşındaydı. Bu hastalıkla mücadelede en büyük savunma silahlarımız maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç temel faktör bir çoğumuza çok basit görünmekle birlikte uygulamada ciddi sıkıntılar olduğu da aşikar. Oysa bu hastalıkla başa çıkmanın şimdilik bundan daha etkili bir yolu yok. İlimizde ki vak'a artışını yine toplumsal bilinç ve el birliğiyle durduracağımıza, vatandaşlarımızın duyarlılığı ile bu işin üstesinden hep birlikte geleceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Bir çok vatandaşın sınırların kapatılmasının sorunu çözeceğine inandığını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti.

"Ancak tüm sağlık otoriteleri bu hastalığın çok uzun süre devam edeceğini ve aşı bulunana kadar da kesin bir çözüm üretilemeyeceğini belirtiyor. Bu durumda hiçbir şehrin aylarca kendisini izole etmesi mümkün değil. Bizlerin zor da olsa toplum olarak davranış değişikliğine gitmemiz gerekiyor."

Öte yandan 28 Mayıs'tan bugüne kadar il genelinde toplam 160 kişi korona virüse yakalanırken, 104 kişinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Bir süre önce korona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, tedavileri tamamlanan 55 kişi evlerinde izole ediliyor. Filyasyon çalışmaları kapsamında hiçbir belirti göstermeyip test sonuçları pozitif çıkan ve hastanede tedavisi tamamlanan vak'alardan, evde izolasyon imkanı olmayan yaklaşık 70 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta izolasyon altına alınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.