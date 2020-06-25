Kaymakam vefa grubuna başarı belgesi verdi

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunu başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Korona virüs (Covid19) salgınının başlaması ile alınan tedbirler kapsamında, Safranbolu Kaymakamlığı bünyesinde birden fazla kurumun katılımı ile kurulan, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli olan personeli Kaymakam Ürkmezer, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi bahçesinde yapılan törende konuşan Ürkmezer, "Devletimiz, Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında görülmeye başlanan korona virüsüne karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler aldı. Bu önlemler sonucunda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için vefa grupları oluşturuldu. Böylece vatandaşlarımızın sizlerin sayesinde acil ihtiyaçları başta olmak üzere, günlük eczane, market ve maaş talepleri gibi birçok hususta istekleri karşılandı. Salgın sürecinde gösterdiğiniz üstün gayret ve çabalarınız aldığımız dönüşlerle ve halkımızın memnuniyetiyle olumlu karşılık buldu. Korona virüsü vakasının yayılmaması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Vefa Sosyal Destek Grubumuzun bütün çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

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