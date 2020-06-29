Vali Gürel'e ziyaret

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Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Hayrettin Öztaş, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Gürel, Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Öztaş ile Karabük Meteoroloji Müdür Vekili Celal Evlekoğlu’nu makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Öztaş’tan bilgi alan Vali Gürel, nazik ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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