Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde müştemilatta çıkan yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucu maddi hasar meydana gelirken, çevrede büyük panik oluşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, yangın Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. 3 katlı evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı binanın çatısına kadar sıçradı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sonrası 3 katlı binanın birinci katı ile çatısı ve yan binanın dış cephesi zarar görürken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.