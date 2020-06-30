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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilikten cinsel istismar haberine yalanlama

İHA

Karabük Valiliği tarafından sosyal medyada bir okul müdürünün cinsel istismar suçundan hakkında dava açıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten cinsel istismar haberine yalanlama

Karabük Valiliği tarafından sosyal medyada bir okul müdürünün cinsel istismar suçundan hakkında dava açıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitesinde bir haber kanalı yayınlanan il merkezinde bir lisede görevli idarecinin 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı, 15 yıl hapis cezası istendiği, kendisine soruşturma açıldığının belirtildiği haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu haberin Facebook sitesinde paylaşılmasının hemen ardından Müdürlüğümüzce haberde bahsi geçen öğretmenin görevli olduğu okul müdürlüğü ile irtibata geçilmiş, bahsi geçen haber ile ilgili okul müdürlüğüne yapılmış bir başvurunun olmadığı belirtilmiş, ilgili öğretmenimizin söz konusu asılsız paylaşımı kaldırmak için Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu bildirilmiştir. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızla ve Emniyet Müdürlüğümüzle yapılan görüşmede belirtilen iddialarla ilgili herhangi bir suç duyurusunun ve yürütülen bir soruşturmanın bulunmadığı bildirilmiştir. Yukarıda da detaylarıyla açıklandığı üzere, söz konusu Facebook paylaşımının, maksatlı, asılsız ve iftira olduğu, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve eğitim camiamızı karalamaya yönelik bir haber olduğu aşikardır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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