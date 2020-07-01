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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Akdur: "Alkollü olarak araç kullanan herkes toplum için çok büyük bir tehlikedir."

İHA

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, alkol kullanımının; bedensel, ruhsal ve toplumsal birçok zararının olduğunu belirterek, alkolün diğer kötü alışkanlıklara da zemin hazırladığını söyledi.

Prof. Dr. Akdur: "Alkollü olarak araç kullanan herkes toplum için çok büyük bir tehlikedir."

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, alkol kullanımının; bedensel, ruhsal ve toplumsal birçok zararının olduğunu belirterek, alkolün diğer kötü alışkanlıklara da zemin hazırladığını söyledi.
Alkol kullanmaya ilk kez başlayanların, vücutlarının bu maddeye yabancı olması nedeniyle,
'toksikoz' zehirlenme denilen, alkol zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Akdur, alkol bağımlılarında ise, ağır bir kronik karaciğer rahatsızlığı olan siroz hastalığının görülebileceğini vurguladı.
Akdur; "Alkol kullanımı ayrıca; gastrit, ülser, karaciğer iltihabı, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, enfarktüs, pankreas yetersizliği, el ve ayaklarda uyuşma ve duyu kaybına yol açan sinir ile böbrek iltihabı gibi birçok rahatsızlık ve hastalıklara da yol açar. Bunların hepsi hayati organlarda görülen önemli rahatsızlık ve hastalıklardır. Alkol bağımlılığı ileri düzeye ulaşırsa ölüme yol açabilir." diye konuştu.
Alkol kullanımının ruh sağlığına da birçok olumsuz etkisi olduğunu belirten Akdur,
alkol bağımlılarının depresif, mutsuz ve ağır bir ruh sağlığı tablosuyla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Toplumsal uyumsuzluk yaşayan alkol bağımlısı bu kişilerin; aileleri, çevreleri ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğunu vurgulayan Akdur şunları söyledi:
"Bu durum ailelerin dağılmasına da yol açar. Alkol bağımlısı olan kişiler sık olay çıkarabilir ve işlerinden de olabilirler. Gelir kaynağından yoksun kalınca da büyük bir kaos ve çıkmazın içine giren alkol bağımlıları, adım adım büyük bir felakete sürüklenirler. Alkol kullanımı; iş ve ev kazalarına da yol açar. Alkol kullanımının yol açtığı en vahim durum, trafik kazalarıdır. Alkollü olarak trafiğe çıkan, araç kullanan herkes, toplum için çok çok büyük bir tehlikedir. Alkollü olarak araç kullanan kişiler, hem kendi canlarını, araç içindeki bebeklerinin, çocuklarının, eşlerinin, ailelerinin ve yakınlarının canlarını, hem de trafikteki herkesin canını çok çok büyük bir tehlikeye atarlar. Alkollü olarak araba, araç kullanan herkes, hem kendileri hem de toplum için çok büyük bir sorumsuzluk örneği sergilemektedir.
Göz göre göre, bile bile trafik kazalarına yol açarlar. Alkollü araç kullanan bu kişiler yüzünden ne yazık ki, birçok vatandaşımız hayatını kaybediyor, birçok vatandaşımız da engelli olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Alkollü olarak trafiğe çıkan, araç kullanan herkes, birçok insanımızın hayatını karartmaya ve mahvetmeye aday kişilerdir. Alkol bağımlılığı aileden başlayarak tüm toplumu kemiriyor. Gençlerimiz alkol kullanmaya; kimi zaman çok yanlış arkadaş ilişkileri nedeniyle, kimi zaman merak ve özenti, kimi zaman da büyüdüklerini ailelerine ve çevrelerine 'yanlış bir şekilde' kanıtlama çabaları nedeniyle başlıyorlar. Alkol kullanmaya başlayan ve giderek bağımlı olan gençlerimiz çok büyük bir karanlığın, kaosun ve felaketin içerisine adım adım sürükleniyorlar.
Bir bardaktan bir şey olmaz yaklaşımı, zararsız zannedilen ve öyle sunulan ama çok büyük zararlara yol açan bazı alkollü içki türleri, alkol bağımlılığına adım adım gençlerimizi sürüklemektedir. Bu konuda ailelere de çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarının alkol bağımlısı olma durumuna doğru giden sürecin başında duruma el koymaları oldukça önemli. Zira süreç ilerledikçe durum daha da olumsuz bir hal alabilir. Toplumumuzun, özellikle de gençlerimizin alkol tuzağına düşmekten kurtarılmasında herkese çok büyük görevler düşüyor. Toplumumuzun tüm bileşenleri, her açıdan çok çok büyük olumsuzluklara yol açan alkolden özellikle gençlerimizi tümüyle uzak tutmak ve onları pırıl pırıl, sağlıklı yarınlara taşımak için elinden geleni yapmalıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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