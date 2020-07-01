İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantısını Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında yaptı.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Hasan Yıldırım, üç aylık bir aradan sonra ilk defa olağan il genel meclisi toplantısını yapacaklarını belirterek, ülkenin ve dünyanın koronava virüs sebebi ile bir badireden geçtiğini, bu süreci tedbirlere uyarak atlatabileceklerini söyledi.

Yıldırım, Pandemi sürecinde İl Özel İdaresinin azami ölçüde çalışmalarını devam ettirdiğini ve sezonun başlamasıyla da çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Geçen yıldan beri devam eden keltepe kayak merkezi yolu asfaltı ve otokorkuluk çalışmaları ile 2020 yılı KÖYDES programında yapılacak olan; yol, içme suyu, kanalizasyon hattı ve tarımsal hizmetler çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yıldırım, “Şuanda asfalt yapılacak yollarımızın alt yapı malzeme serilmesi çalışmaları devam ediyor. Seyyar konkasörlerimiz ile sarı malzeme üretimimiz ve diğer çalışmalarımız da devam etmektedir. Korona virüs sürecinde de çalışmalarımızı azami ölçüde devam ettirerek hizmetlerimizin aksamamasına çalıştık. Yine tedbirlere uyarak görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

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