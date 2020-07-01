Başkan Köse'den muhtarlara teşekkür plaketi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle muhtarlarına teşekkür plaketi verdi.

Safranbolu Belediyesi tarafından her ya düzenli olarak yapılan ve bir süredir korona virüs (Covid19) nedeniyle yapılamayan mahalle muhtarları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Köse, "Covid19 salgını boyunca vatandaşlarımız için belediyemizin almış olduğu tedbirler ve yapmış olduğu çalışmalar büyük bir titizlik ile yürütüldü. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezimizce yapılan yardım kampanyalarında ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve vatandaşlarımıza ulaştırılan maskelerin dağıtımı başta olmak üzere birçok konuda bizlere destek vererek yanımızda olan muhtarlarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum" dedi. Belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerin de katıldığı yemekte, Başkan Köse, muhtarlara üzerinde teşekkür plaketi ve hediye verdi.

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