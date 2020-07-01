Başkan Köse'den muhtarlara teşekkür plaketi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Köse'den muhtarlara teşekkür plaketi

İHA

Başkan Köse'den muhtarlara teşekkür plaketi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle muhtarlarına teşekkür plaketi verdi.
Safranbolu Belediyesi tarafından her ya düzenli olarak yapılan ve bir süredir korona virüs (Covid19) nedeniyle yapılamayan mahalle muhtarları toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Başkan Köse, "Covid19 salgını boyunca vatandaşlarımız için belediyemizin almış olduğu tedbirler ve yapmış olduğu çalışmalar büyük bir titizlik ile yürütüldü. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezimizce yapılan yardım kampanyalarında ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve vatandaşlarımıza ulaştırılan maskelerin dağıtımı başta olmak üzere birçok konuda bizlere destek vererek yanımızda olan muhtarlarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum" dedi. Belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerin de katıldığı yemekte, Başkan Köse, muhtarlara üzerinde teşekkür plaketi ve hediye verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
Prof. Dr. Akdur: "Alkollü olarak araç kullanan herkes toplum için çok büyük bir tehlikedir."
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akdur: "Alkollü olarak araç kullanan herkes ...
Karabük'te koronadan ölenlerin sayısı 14 oldu Karabük'te 75 pozitif vakanın tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karabük'te koronadan ölenlerin sayısı 14 ...
Valilikten cinsel istismar haberine yalanlama
YEREL HABERLER Valilikten cinsel istismar haberine yalanlama
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL HABERLER Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu
Safranbolu'da park ve bahçelerde onarım çalışması
YEREL HABERLER Safranbolu'da park ve bahçelerde onarım çalışması
Polis memuru ‘Can güvenliği’ için yaya geçidini gösterdi
YEREL HABERLER Polis memuru ‘Can güvenliği’ için yaya geçidini ...
Karabük'te ithalat arttı, ihracat azaldı
YEREL HABERLER Karabük'te ithalat arttı, ihracat azaldı
Vali Gürel'den Nüfus Müdürlüğü'ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gürel'den Nüfus Müdürlüğü'ne ziyaret
Vali Gürel'e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gürel'e ziyaret
KBÜ, TEKNOFEST’e en çok başvuru yapan 6. üniversite oldu
YEREL HABERLER KBÜ, TEKNOFEST’e en çok başvuru yapan 6. üniversite ...
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
Karabük Özel İdare geleceğe güzel hizmetler bırakıyor
YEREL HABERLER Karabük Özel İdare geleceğe güzel hizmetler bırakıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X