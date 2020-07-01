Yaralı ‘kerkenez’ kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

'Anneannem ve ben'

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Karabük’te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yırtıcı kuş iyileştikten sonra yeniden doğaya salındı.

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