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(Özel) Korona virüsü hissetti resimlerine yansıttı Ressam Recai Demirsöz: "Korona virüsü tahmin etmiş gibi bir his vardı, yanılmamışım"

İHA

Karabük'te, ressam Recai Demirsöz, dünyada bir salgın yaşanacağını hissederek, "kanayan dünya" ve "çığlık atan insan" resimlerini yaptı.

(Özel) Korona virüsü hissetti resimlerine yansıttı Ressam Recai Demirsöz: "Korona virüsü tahmin etmiş gibi bir his vardı, yanılmamışım"

Karabük'te, ressam Recai Demirsöz, dünyada bir salgın yaşanacağını hissederek, "kanayan dünya" ve "çığlık atan insan" resimlerini yaptı.
Safranbolu ilçesine bağlı Üçbölük köyünde yaşayan 64 yaşındaki ressam Recai Demirsöz, ilkokula başlamadan resme ilgi duydu. O günün şartlarında İstanbul'a gitmek zorunda kalan ve fırın işçiliği yapan Demirsöz, anne ve babasının yaşlılığını nedeniyle köyüne geri döndü.
1982'den sonra merakı olduğu ressamlığa hiçbir teknik bilmeden başlayan Demirsöz, hayalinde kurduğu figürlerin resimlerini yapmaya başladı. Resimlerinde genelde bir yok oluşu resmeden Demirsöz, 2019 yılında dünyada bir salgının yayılacağını hissederek "kanayan bir dünya" ile "çığlık atan insan" figürlerini resmetti.
Ressam Demrisöz, yapmış olduğu resimleri 1999 yılında köyünde açtığı Üçbölük Köyü Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergiliyor.
Demirsöz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yazı yazmayı öğrenmeden resim yapmaya başladığını söyledi.
Hayat şartlarının kendisini İstanbul'a sürüklediğini ifade eden Demirsöz, "İstanbul'da fırın işçiliği yaptım. Babam ve annemin yaşlanmasıyla köye geldim 1982'den sonra bir daha İstanbul'a gitmedim resme başladım. Hiçbir şey bilmeden başladım, ne tuval yapmasını ne de boya tekniğini, kendi kendimi eğiterek resimde aşamaları kendim öğrendim" dedi.
Sanat merkezinde yağlı boya ve akrilik boya çalışmaları olduğunu aktaran Demirsöz, şunları kaydetti:
"Bu teknikleri de kendim öğrendim. Burada bütün figürler hayali, dünyada olup bitenleri resmediyorum. Dünyaya bakış açısı oluyor sanatçının bu Pablo Picasso'da görülmüştür diğer ressamlarda da. Dünyanın hızla yok olduğu ve biz insanlar bunu fark ettiğimiz halde önlem alınmadığı kanısındayım. Resimlerimde genel de bir yok oluşu resmediyorum."

"Bir yıl önce ben böyle bir şey olacağını hissettim"
2019 yılında dünyada kötü bir olayın yaşanacağını hissettiğini anlatan Demirsöz, "Bu çalışmalarımı geçen yıl yaptım, korona virüsü tahmin etmiş gibi bir his vardı, yanılmamışım. Çığlık atan resmi Edvard Munch'tan göndermeden yaptım. Edvard Munch, çığlığı 1895 yılından 1. Dünya Savaşı'nı hissederek yapmış. Daha sonra savaşlar peş peşe gelmiş, milyonlarca insan ölmüş, hastalıklar baş göstermiş. Bir sanatçı olarak gelecekten kaygı duyuyorum" diye konuştu.
Geçen yıl bir karamsarlığa girdiğini kaydeden Demirsöz, şu ifadelere yer verdi:
"Kanayan bir dünya, çığlık atan insanlar. 2000 yılından sonra dünyada 80 milyon insan yerlerinden ve yurtlarından olmuş, bu acı bir tablo. Pablo Picasso'nun bir sözü vardır, 'Boş tuval daha güzeldir' o tuvale bir şey koyacaksın ki, o boş tuvalden anlam çıkacak. Bende tuvali sehpaya koyduğum zaman uzun süre düşünüyorum, günlerce bakarım konuyu yakaladıktan sonra çalışmalarıma başlarım. Bir yıl önce ben böyle bir şey olacağını hissettim. Hislerimde vardı, kendimde öyle bir karamsarlığa girdim ki rahatsızlandım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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